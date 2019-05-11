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ЧМ-2019 по хоккею. Германия обыграла Великобританию, Латвия сильнее Австрии

ЧМ-2019 по хоккею. Германия обыграла Великобританию, Латвия сильнее Австрии
21:42 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Во второй игровой день на ЧМ-2019 по хоккею состоялись очередные матчи.

Сборная Германии встречалась с Великобританией в матче группового раунда чемпионата мира 2019 года. Игра состоялась в Кошице и завершилась со счётом 3:1 в пользу немцев. 

Первый период не порадовал болельщиков заброшенными шайбами, а во втором игровом отрезке зрители стали свидетелями одного гола. На последних секундах двадцатиминутки Мориц Зайдер вывел немцев вперёд. Британская команда отыгралась после перерыва стараниями Майка Хэммонда, на что немецкая сборная ответила точными бросками Ясина Эхлиза и Леона Драйзайтля.

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Сборная Латвии встречалась с Австрией в матче группового раунда чемпионата мира по хоккею 2019 года. Игра состоялась в Братиславе и закончилась со счётом 5:2 в пользу подопечных Боба Хартли.

Австрийская сборная открыла счёт на 15-й минуте стараниями Михаэля Раффля, отличившегося в меньшинстве. Впрочем, латвийская команда сумела реализовать большинство благодаря точному броску Рудольфа Балцерса. На первых секундах третьего периода подопечные Хартли вышли вперёд, после того как Лаурис Дарзиньш отличился в формате «5 на 4». Чуть позже Родриго Аболс укрепил преимущество номинальных хозяев, а затем Гинтс Мейя забросил четвёртую шайбу в ворота Австрии. Рафаэль Хербургер сократил отставание, реализовав большинство, на что латвийцы ответили голом Рональда Кениньша.

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Хоккей, Новости хоккея, ЧМ-2019 по хоккею.
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