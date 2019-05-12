Хоккей. Норвегия крупно проиграла Чехии (Видео)

Чемпионат мира. Предварительный этап. Группа В (Братислава): Норвегия – Чехия 2:7 (1:3, 0:2, 1:2) 0:1 – Гронек (Ворачек, Фролик) – 02:33, 0:2 – Гронек (Кубалик, Ржепик) – 06:34, 1:2 – Линдстрем (Холес, Мартинсен – бол.) – 10:14, 1:3 – Фролик – мен. – 15:32, 1:4 – Фролик (Ворачек – бол.) – 23:17, 1:5 – Ржепик (Кубалик, Гронек) – 33:36, 2:5 – Олден (Олимб) – 40:52, 2:6 – Хытил (Рутта, Врана) – 41:30, 2:7 – Кубалик (Коварж) – 44:52, Вратари: Хеукеланд (Хольм – 20:00) – Грубец. Эта победа сборной Чехии позволила им возглавить свою группу B.