США разгромили Францию на ЧМ-2019 по хоккею

Сборная США не оставила шансов сборной Франции (7:1) во втором матче на чемпионате мира по хоккею 2019.
За США отличились: Дебринкат, Ватрано, Дебринкат, Уайт (дубль), Кэйн, Крайдер. Гол престижа забил француз Реш.
США – Франция – 7:1 (3:0, 2:0, 2:1)
США: Шнайдер, Демко, Сутер, Мартинес, Хэнифин, Шей, Хьюз, Айкел, Крайдер, Келлер, Дебринкэт, Годро, Ларкин, Хьюз, ван Римсдайк, Кейн, Райан, Уайт, Гленденинг, Ватрано
Франция: Манавян, Жаниль, Эккефей, Даме-Малька, Тири, Галле, Шакиашвили, Тексье, Реш, Клеро, Леклер, Флери, Перре, Ритц, Валье, Трей, Ди Дьо Бальзамо, Бозон, Бертран, Бертон