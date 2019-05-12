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Шведы одержали первую победу на ЧМ-2019

Шведы одержали первую победу на ЧМ-2019
20:24 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Чемпионы мира шведы одержали первую победу на пути к защите титула.

В словацких городах Братислава и Кошице завершились очередные матчи 83-го чемпионата мира по хоккею с шайбой.

Действующий обладатель титула сборная Швеции, которая на старте проиграла команде Чехии (2:5), во втором туре нанесла поражение хоккеистам Италии - 8:0 (1:0, 1:0, 6:0), а сборная Дании минимально уступила команде Германии - 1:2 (0:0, 0:2, 1:0).

В воскресенье, 12 мая, пройдут еще два поединка третьего игрового дня: Великобритания - Канада и Латвия - Швейцария.

Финал чемпионата мира состоится 26 мая.

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