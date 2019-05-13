Украинская биатлонистка Кручова вышла замуж за лидера сборной России

Новости спорта: Избранником Кручовой является российский биатлонист Александр Логинов, занявший второе место в общем зачете Кубка мира прошлого сезона

Украинская биатлонистка Мария Кручова вышла замуж за лидера мужской сборной России Александра Логинова, сообщает портал Фанаты биатлона. Россиянин завершил сезон 2018/19 на втором месте в общем зачете Кубка мира.

Кручова провела лишь одну гонку на этапах Кубка мира. Украинка заняла 73-е место в спринте в Солт-Лейк-Сити. Наивысшим достижением в карьере 24-летней биатлонистки является победа в спринте на этапе юниорского Кубка мира в 2015 году. В нынешнем сезоне Кручова заняла третье место в паре с Виталием Трушом в одиночной смешанной эстафете Кубка IBU.

Ранее появилась информация, что Кручова решила завершить свои выступления в профессиональном спорте. Тренер женской сборной Украины по биатлону Евгений Колупаев утверждал, что биатлонистка решила уйти из спорта, чтобы сосредоточиться на личной жизни, но Кручова опровергла эту информацию.

Отметим, что Логинов ранее был пойман на употреблении допинга, вследствие чего полностью пропустил сезон 2015/2016. В прошлом году австрийская полиция выдвинула обвинения россиянину, связав его употребление допинга с переливанием крови. В январе швед Себастьян Самуэльссон и ряд других биатлонистов выступили против участия Логинова в Кубке мира