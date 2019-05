Решающая шайба Канады за секунду до конца игры (Видео)

Хозяева мирового первенства словаки со счетом 5:6 (2:2, 2:3, 1:1) уступили сборной Канады, а команда Норвегии в параллельном поединке проиграла действующим обладателям титула из Швеции - 1:9 (0:3, 0:5 1:1).

14 мая встретятся Великобритания и Дания, Италия и Латвия, Германия и Франция, Швейцария и Австрия.

Сборная Канады победила Словакию в матче группового турнира чемпионата мира-2019 (6:5). Победную шайбу забросил нападающий Марк Стоун за секунду до финальной сирены.

Stone seals the deal for @HC_Men with 1.8 seconds left in this WILD game #SVKCAN #IIHFWorlds @GoldenKnights pic.twitter.com/GPyk03gReD

— IIHF (@IIHFHockey) 13 мая 2019 г.