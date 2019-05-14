Решающая шайба Канады за секунду до конца игры (Видео)

Новости спорта: В словацких городах Братислава и Кошице завершился четвертый игровой день 83-го чемпионата мира по хоккею с шайбой.

Хозяева мирового первенства словаки со счетом 5:6 (2:2, 2:3, 1:1) уступили сборной Канады, а команда Норвегии в параллельном поединке проиграла действующим обладателям титула из Швеции - 1:9 (0:3, 0:5 1:1).

14 мая встретятся Великобритания и Дания, Италия и Латвия, Германия и Франция, Швейцария и Австрия.

Сборная Канады победила Словакию в матче группового турнира чемпионата мира-2019 (6:5). Победную шайбу забросил нападающий Марк Стоун за секунду до финальной сирены.

Турнирное положение:

группа А - Финляндия - 7 очков (после 3-х игр), Канада - 6 (3), Германия - 6 (2), США - 5 (3), Словакия - 3 (3), Дания - 2 (2), Франция - 1 (2), Великобритания - 0 (2);

группа В - Россия - 9 очков (после 3-х игр), Чехия - 6 (3), Швейцария - 6 (2), Швеция - 6 (3), Латвия - 3 (2), Норвегия - 0 (3), Австрия - 0 (2), Италия - 0 (2).

Групповой этап мирового первенства пройдет до 21 мая, четвертьфиналы состоятся 23 мая, полуфиналы - 25 мая.

Матч за 3-е место и финал чемпионата мира намечены на 26 мая.