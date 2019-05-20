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Украинка стала чемпионкой мира по креативному запуску бумажных самолетов

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Украинка стала чемпионкой мира по креативному запуску бумажных самолетов
18:25 Пн, 20 Май 2019 Телеграф

Новости спорта: Победителей Чемпионата мира по запуску бумажных самолетов определяли среди 176 спортсменов в трех категориях.

Месяцы работы для 30 лучших в мире пилотов бумажных самолетов завершились невероятным Мировым Финалом пятого Red Bull Paper Wings, который состоялся в эти выходные в Зальцбурге, Австрия. Победителей Чемпионата мира по запуску бумажных самолетов определяли в трех категориях. Среди 58 стран Екатерина Агафонова из Украины стала первой в истории соревнования женщиной, завоевавшей титул Чемпионки, с победой в категории Креативный пилотаж. Самолет Кэмерона Кларка из Австралии совершил самый длительный по времени полет, тогда как Джейк Харди из США стал Чемпионом в категории Дальность Полета. 

Мировой финал Red Bull Paper Wings 2019 принимал 176 спортсменов со всего мира в течение интенсивного двухдневного соревнования, которое завершилось супер-финалом в знаменитом зальцбургском Ангар-7 в эти выходные. Сочетание соревновательных страстей и рева болельщиков всех присутствующих стран, делали атмосферу мероприятия очень волнующей.

Вот все, что нужно знать о Мировом Финале Чемпионата Red Bull Paper Wings: 

- Мировой финал Red Bull Paper Wings 2019 стал кульминацией 437 отборочных турниров в 58 странах и усилий более чем 52 тысяч участников по всему миру.

- От Украины участвовали Евгений Лохтин из Киева (Длительность полета), Екатерина Агафонова из Киева (Креативный Пилотаж) и Андрей Демчук со Львова (Дальность Полета).

- Категория Длительность полета. В финал попали пилоты из Австралии, США, Македонии, Великобритании, Ирландии, Германии, Эстонии и Италии. Борьба между Камероном Кларком из Австралии и Винсом Шоллем из Великобритании была ожесточенной, и в то время как самолеты поднимались высоко в стеклянную дугу Ангара-7 и спускались к увлеченным зрителям, таки завершилась победой Кларка с длительностью полета его бумажного самолета - 13,33 с.

- Категория Креативный Пилотаж. Очень высокие ожидания были на счет супер-финала в категории Креативного пилотажа, в котором пилоты запускают свои самолеты в течение 60-секундного творческого перформанса (презентации). Судьи Би-Бой Wing, пилот Red Bull Air Race Мика Бражо и легенда BASE-джампинга Седрик Дюмон наблюдали, как пилоты из Японии, Польши, Украины, Шри-Ланки, Омана, Испании, США, Австрии, Австралии и Словакии соревновались с привлечением музыки, костюмов, реквизита и, конечно же, бумажных самолетов. Победительницей стала единственная девушка, вошедшая в этот Суперфинал со всех категорий, и первая девушка, которая когда-либо завоевывала чемпионат Red Bull Paper Wings - Екатерина Агафонова из Украины. Ее ритмическая гимнастика получила 27 баллов из 30 возможных, в том числе единственные на Чемпионате 10 баллов от пораженного Седрика Дюмона.

- Категория Дальность полета. Пилоты из Австрии, Пакистана, Сербии, Чили, России, США, Косово, Словении, Таиланда и Бразилии столкнулись в Суперфинале на самую длинное расстояние, которое до миллиметра измерялось на 70-метровой взлетной полосе. Джейк Харди из США запустил свой самолет на 56.61 м, таким образом одержав победу над Лазарем Крстиком из Сербии.

Цитаты:

"Самая яркая эмоция - огромная радость. Я горжусь, что представляла Украину и мне удалось выиграть. К тому же, я стала первой девушкой-победительницей и все запомнят, что эта чемпионка была из Украины! ..

…перед стартом в суперфинале очень переживала, нервничала. У меня в упражнении очень много самолетов, и если бы я их положила не туда, то могла бы не дотянуться и не попасть в музыку»

Екатерина Агафонова, Украина, Победительница в категории Креативный пилотаж, Всемирный Финал Red Bull Paper Wings 2019 

«Это была единственная десятка в целом на турнире, но я понимал, что должен это сделать. Просто не мог сделать по-другому. Екатерина подкупила своей энергетикой и улыбкой, она буквально летала во время выступления. Это было очень интересно. Я даже скажу, что Екатерина летала лучше, чем ее самолеты»

Седрик Дюмон, BASE-джампер и судья Мирового Финала Red Bull Paper Wings 2019 

«Это неожиданно. Я не ожидал, что удастся выйти на мировой финал в Австрии, не говоря уже о победе! Это мой первый раз не только в Австрии, но и в Европейском Союзе, и это фантастика. Ангар-7 прекрасен и так круто соревноваться с людьми из многих других стран»

Камерон Кларк, Австралия, победитель в категории Длительность Полета, Мировой Финал Red Bull Paper Wings 2019 

Все украинские участники получили билеты на Мировой финал в Австрию от украинского партнера соревнования авиакомпании "Международные Авиалинии Украины".

Мировые Победители в трех категориях (Дальность, Длительность, Креативный пилотаж) в качестве приза получат путешествие Red Bull Air Race Weekend Experience, включающий в себя перелет, проживание, полный пропуск на просмотр тренировок и гонок в течение всего уикенда, доступ в клуб и холл с панорамным видом, тур и встреча с одним из пилотов Red Bull Air Race.

Финальные результаты Red Bull Paper Wings 2019

Длительность полета:

1. Камерон Кларк, Австралия, 13.33 сек;

2. Винс Шолль, Великобритания, 12.25;

3. Марек Ленциус, Эстония, 10.59

Креативный пилотаж:

1. Екатерина Агафонова, Украина, 27 баллов;

2. Томаш Чодира, Польша, 25 баллов;

3. Захарий Горовиц, США / Таичи Дегучи, Япония, 23 балла

Дальность полета:

1. Джейк Харди, США, 56,61м;

2. Лазарь Крстич, Сербия, 52.28м,

3. Роберт Тершек, Словения, 46.36м

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