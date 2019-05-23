Украинские футзалисты с нарушением зрения стали победителями турнира в Испании

Новости спорта: Сборная Украины по футзалу среди спортсменов с нарушением зрения заняла первое место на турнире в Испании.

Турнир по футзалу среди спортсменов с нарушением зрения проходил в испанской Севилье 17 — 19 мая. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Украинские футзалисты победили всех своих соперников: команды из Испании, Японии и Украины.

Сборную Украины по футзалу на турнире представляли 12 игроков: Роман Васильев, Антон Гавриленко, Александр Гетманов, Антон Гуменюк, Роман Скотников, Артем Счастный, Максим Филь, Вадим Швец, Алексей Заволовий, Роберт Тремба, Олег Аврамов, Богдан Бадло. Готовили команду к соревнованиям главный тренер Николай Чхайло и тренер Игорь Кравченко.

Лучшим бомбардиром турнира стал Роберт Тремба, а вратари Антон Гуменюк и Роман Скотников пропустили наименьшее количество мячей.

Отметим, что сборная Украины по футзалу среди спортсменов с нарушением зрения является чемпионом мира 2017 года и чемпионом Европы 2018 года.