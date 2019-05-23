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ЧМ-2019 по хоккею: Канада одолела Швейцарию, Россия обыграла США

ЧМ-2019 по хоккею: Канада одолела Швейцарию, Россия обыграла США
20:02 Чт, 23 Май 2019 Телеграф championat.com

Новости спорта: Завершились первые матчи 1/4 финала чемпионата мира по хоккею-2019.

Сборная Канады одолела команду Швейцарии в четвертьфинальном матче чемпионата мира 2019 года по хоккею, встреча завершилась со счётом 3:2 ОТ.

Швейцарская сборная открыла счёт в концовке первого периода, точный бросок записал в актив нападающий Свен Андригетто. Подопечные Алена Виньо отыгрались на 26-й минуте, заброшенной шайбой отметился форвард Марк Стоун. Вскоре швейцарская команда вновь вышла вперёд благодаря голу Нико Хишира. На последней секунде основного времени Дэймон Сиверсон сравнял счёт, переведя встречу в овертайм. В дополнительное время победу Канаде принёс Марк Стоун.

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Сборная России оказалась сильнее команды США в четвертьфинальном матче чемпионата мира 2019 года по хоккею, встреча завершилась со счётом 4:3.

Счёт во встрече был открыт уже на 68-й секунде, нападающий россиян Никита Гусев ловко сыграл на добивании. На 16-й минуте подопечные Ильи Воробьёва упрочили преимущество благодаря отличному броску защитника Михаила Сергачёва в большинстве. На 23-й минуте американская команда сократила отставание, гол в актив записал защитник Брэди Шей. На старте третьего периода россияне увеличили преимущество, Кирилл Капризов забил после передачи Никиты Гусева. Вскоре Ноа Хэнифин забил второй гол для сборной США. На 48-й минуте Михаил Григоренко вновь увеличил преимущество россиян в счёте. В концовке американцы сняли вратаря и Алекс Дебринкэт сделал счёт 3:4, но отыграться США уже не успели.

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