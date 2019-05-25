Нурмагомедов может сразиться с Сен-Пьером

Новости спорта: Хабиб Нурмагомедов до конца года может провести бой с Жоржем Сен-Пьером.

Российский боец UFC, чемпион организации в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов до конца года может провести бой с Жоржем Сен-Пьером, сообщил в своих соцсетях инсайдер ESPN Бретт Окамото со ссылкой на слова менеджера Нурмагомедова Али Абдель-Азиза.

«Я спросил у менеджера Хабиба, Абдель-Азиза, насколько он близок к бою с Порье в Абу-Даби, после того, как комиссия сократила дисквалификацию его товарищей по команде. «Мы близки. Хорошие новости появятся скоро. И если всё пойдёт по плану, то Хабиб сразится с Сен-Пьером до конца года», — сказал Абдель-Азиз», — написал в своём «твиттере» Бретт Окамото.

Сен-Пьер провёл в профессиональных ММА 28 поединков, в которых одержал 26 побед. Последнее поражение Сен-Пьера датировано 7 апреля 2007 года, когда он уступил Мэтту Серре техническим нокаутом на турнире UFC 69. До этого Сен-Пьер проигрывал Мэтту Хьюзу болевым приёмом в 2004 году.

Напомним, что в феврале 2019 года Сен-Пьер объявил, что завершает карьеру. Планировалось, что Жорж может встретиться с Хабибом Нурмагомедовым, но переговоры прошли неудачно.