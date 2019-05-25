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Полуфиналы ЧМ-2019 по хоккею: расписание трансляций

Полуфиналы ЧМ-2019 по хоккею: расписание трансляций
07:50 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Сегодня, 25 мая, состоятся полуфинальные матчи на чемпионате мира по хоккею в Словакии.

25 мая, в очередной игровой день чемпионата мира 2019 года по хоккею, состоятся полуфинальные матчи. Оба матча пройдут на арене имени Ондрея Непелы в Братиславе. Первыми сыграют сборные России и Финляндии, а во второй игре на лёд выйдут команды Канады и Чехии.

Матч Россия - Финляндия начнется в 16:15 (время киевское)

Матч Канада Чехия начнется в 20:15 (время киевское)

В прямом эфире в Украине матчи покажет телеканал Xsport.

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Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице. Финал состоится завтра, 26 мая. В Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

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Хоккей, Новости хоккея, ЧМ-2019 по хоккею.
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