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Макгрегор травмировал руку

Макгрегор травмировал руку
09:17 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор получил травму левой руки во время одной из тренировок.

"Идут интенсивные тренировки и спарринги, я всегда двигаюсь до самого конца. Залечу травму и снова вперёд. Ничто меня не остановит, — написал ирландец своём "инстаграме".

Конор с 2018 года не выходил в октагон. В октябре 2018 года он в титульном поединке потерпел поражение от россиянина Хабиба Нурмагомедова, защитившего чемпионский пояс. В четвёртом раунде Хабиб провёл удушающий приём, вынудив соперника сдаться.

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Intense training and sparring sessions, I will always push it to the limits. This comes off and I push on! The Proper Don! Nothing will stop me.

Публикация от Conor McGregor Official (@thenotoriousmma)

В 2019 году Макгрегор объявил об уходе из ММА, но вскоре после этого неоднократно намекал на возвращение. Пока неизвестно, кто станет следующим соперником Конора. Президент UFC Дэна Уайт говорил, что постоянно поддерживает контакт с ирландцем.

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MMA, UFC, Новости ММА, Конор Макгрегор.
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