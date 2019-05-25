Волейбол. Сегодня сборная Украины стартует в "Золотой Евролиге"

Игра начнется в 19:00 по киевскому времени.
Главный тренер украинцев Угис Крастиньш привлек в сборную для участия в «Золотой Евролиге» таких игроков:
Связующие: Владимир Ковальчук (Хапоель Матте Ашер, Израиль), Владислав Диденко (МХП-Винница, Тростянец)
Диагональные: Владимир Тевкун (Шахтер, Беларусь), Дмитрий Виецкий (Войводина, Сербия)
Доигровщики: Ян Ерещенко (Урал, Россия), Олег Плотницкий (Монца, Италия), Тимофей Полуян (Любляна, Словения), Илья Ковалев (Пярну, Эстония), Олег Шевченко (Барком-Кажаны)
Центральные блокирующие: Максим Дрозд (Туркуен, Франция), Юрий Семенюк (Барком-Кажаны), Александр Гладенко (Барком-Кажаны)
Либеро: Денис Фомин (Сердце Подолья), Горден Брова (Барком-Кажаны)
Сегодня же в нашей группе С сборная Беларуси будет принимать команду Чехии.
Как отметил сам наставник сборной Украины «… сборная Финляндии всех сильнейших исполнителей не собрала. Хотя и без них она остается «крепким орешком». Что касается команды Чехии, то о ней пока ничего не известно. А с Беларусью будем играть только в третьем туре, поэтому к тому времени будем иметь о ней всю необходимую информацию. Главное для нас сыграть в ту игру, которую мы действительно умеем демонстрировать - быструю и максимально агрессивную. А дальше - результат покажет …»
Напоминаем календарь всех матчей с участием сборной Украины на первом этапе «Золотой Евролиги» в группе С:
25 мая Финляндия - Украина
29 мая Чехия - Украина
1 июня Беларусь - Украина
8 июня Украина - Финляндия
12 июня Украина - Чехия
15 июня Украина - Беларусь