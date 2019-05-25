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В финале ЧМ-2019 по хоккею сыграют Финляндия - Канада

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В финале ЧМ-2019 по хоккею сыграют Финляндия - Канада
22:32 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Сборная Канады обыграла чехов в полуфинале чемпионата мира.

Сборная Канады по хоккею одержала уверенную победу над командой Чехии со счётом 5:1 в поединке за выход в финал чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии.

Первую шайбу в матче уже на шестой минуте записал на свой счёт Марк Стоун. На десятой секунде второго периода Дарнелл Нурс удвоил преимущество канадцев. Спустя ещё пять минут Пьер-Люк Дюбуа сделал счёт 3:0.

После этого голкипер чешской сборной Патрик Бартошак отправился на лавку, а его место в воротах занял Павел Францоуз. Но и ему не удалось остановить канадцев, забросивших четвёртую шайбу усилиями Кайла Турриса. Тома Шабо вскоре сделал счёт 5:0. Но чехи всё же сумели отквитать одну шайбу усилиями Томаша Зогорны.

Финляндия вышла в финал ЧМ-2019 по хоккею, обыграв Россию

Итоговый счёт – 5:1 в пользу сборной Канады.

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Сборная Чехии, Новости хоккея, Сборная Канады, ЧМ-2019 по хоккею.
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