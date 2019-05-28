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Российский хоккеист угодил в скандал из-за видео с белым порошком

Российский хоккеист угодил в скандал из-за видео с белым порошком
13:08 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта: Евгений Кузнецов подтвердил, что именно он присутствует на видео.

Форвард сборной России по хоккею Евгений Кузнецов угодил в скандал из-за видео, на котором он снят в отеле рядом с белым порошком, похожем на наркотики, и неизвестной спящей девушкой в кровати.

Видео опубликовано после выступления на чемпионате мира, где сборная России завоевала бронзовые медали, что было оценено, как неудача.

Хоккеист уже подтвердил, что это он на видео, но заверил, что ни к порошку, ни к девушке отношения не имеет.

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"Да, я видел, что в сети появилось это видео. Я не всегда имею отношение к тому, что происходит рядом со мной. Я никогда не употреблял наркотики и не собираюсь увлекаться этим. Если ко мне есть вопросы — я в любой момент готов пройти медицинскую экспертизу.

Этому видео год. Дело было летом 2018 года в Вегасе, когда мы выиграли Кубок Стэнли. К прошедшему чемпионату мира это тем более не имеет никакого отношения. Я просто зашел к знакомым в номер. Когда увидел, что там у них происходит - незнакомые женщины, непонятные вещества на столе - позвонил другу и ушел оттуда как можно быстрее.

Жалко, что кто-то решил словить хайп только сейчас — на поражении сборной. Скрывать мне нечего, пусть это останется на совести того, кто разместил это видео", — цитирует Кузнецова российский СЭ.

Несмотря на слова Кузнецова, Министерство спорта РФ, а также клуб Кузнецова в НХЛ Вашингтон Кэпиталз начали проверку, касательно попавшего в Сеть видео.

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Хоккей, Видео, Новости хоккея, Евгений Кузнецов.
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