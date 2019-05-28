Биатлонистка Коукалова объявила о завершении карьеры

Новости спорта: 29-летняя чешка приняла непростое для себя решение.

Двукратная серебряная призерка Олимпийских игр по биатлону объявила о завершении спортивной карьеры. По словам Габриэлы Коукаловой, для нее пришло время начать новый этап в жизни, которого она уже с нетерпением ждет.

«Сегодняшний шаг для меня нелегок, но я решила закончить свою спортивную карьеру. Я убеждена, что пришло время перейти на другой этап жизни, которого я уже с нетерпением жду. Биатлон был неотъемлемой частью моей жизни, и я хочу навсегда запомнить эти хорошие времена», — цитирует Коукалову Sport.cz.

«Выпадение из биатлонной карусели принесло мне одну важную вещь – позволило мне взглянуть на жизнь с другой точки зрения. Я поняла, где настоящие ценности, которые имеют значение для моей жизни, а какие нет. Я внезапно почувствовала радость и счастье. Мне не нужно было выигрывать гонки».

Ранее Коукалова сообщала, что вероятность ее возвращения в биатлон составляет 50/50.

На протяжении последних двух лет Коукалова испытывала проблемы со здоровьем, из-за которых она была вынуждена пропустить Олимпийские игры-2018 в Пхёнчхане.

Габриэла Коукалова является двукратной чемпионкой мира (в 2015 году в смешанной эстафете и в 2017 году в спринте), а в 2016 году она завоевала Кубок Мира. Также на счету 29-летней чешки два серебра и одна бронза, которые она завоевала на Олимпийских играх-2014 в Сочи.