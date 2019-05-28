Журналист съел газету, в которой критиковал сборную Финляндии по хоккею (Видео)

Новости спорта: Финский журналист Филип Саксен съел лист из газеты, где критиковал сборную Финляндии перед чемпионатом мира 2019 года по хоккею.

"Я написал, что нынешняя сборная Финляндии — одна из худших в истории чемпионатов мира. Максимум, чего я от них ожидал, — четвертьфинал. Я никогда так не ошибался. Теперь пришло время принести извинения", — рассказал журналист.

Посмотреть видео можно в "Твиттере".

Inför VM skrev jag att Finlands lag var ett av alla tiders sämsta. Mer fel har jag aldrig haft.

Ber om ursäkt och äter upp mina ord.#mmkisat #leijonat #twittpuck #HBL pic.twitter.com/ictMC3Q3sz — Filip Saxén (@FilipSaxen) 27 мая 2019 г.

Сборная Суоми завоевала золотые медали мирового первенства, обыграв в решающем матче канадцев со счётом 3:1. Финляндия выиграла чемпионат мира в третий раз в истории. Первый титул был завоёван в 1995 году, второй — в 2011-м. Восемь лет назад сборная Суоми также выиграла мировое первенство в Словакии и под руководством Юкки Ялонена.