ЧМ-2020 по хоккею: составы групп

Новости спорта: Определен состав групп чемпионата мира по хоккею 2020 года.

Мировое первенство пройдёт в двух швейцарских городах — Лозанне и Цюрихе с 8 по 24 мая, , информирует официальный сайт Международной федерации хоккея.

В группу A попали команды Канады, Швеции, Чехии, Германии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании. Местом проведения игр станет Лозанна.

В группе В сыграют команды Финляндии, Швейцарии и США и России.,Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана. Матчи пройдут в Цюрихе.

Чемпионат мира 2019 года по хоккею проходил в Братиславе и Кошице. В Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).Чемпионом мира стала команда Финляндии.