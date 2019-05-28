Российский легионер получил украинское гражданство

Новости спорта: Ранее о натурализации высказывался президент клуба Колесников.

Нападающий Донбасса Александр Костиков получил украинское гражданство. Соответствующее постановление появилось на сайте Президента Украины.

21-летний Костиков является уроженцем Москвы, а о его грядущей натурализации ранее уже говорил президент хоккейного клуба Борис Колесников.

В регулярном чемпионате УХЛ минувшего сезона Александр принял участие в 36 матчах, в которых забросил 21 шайбу.

По итогам минувшего чемпионата Донбасс в седьмой раз в своей истории стал чемпионом Украины, в финальной серии обыграв херсонский Днепр (4:1 по сумме пяти матчей).