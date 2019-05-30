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Гандбол. Мотор пополнился игроком сборной Черногории

Гандбол. Мотор пополнился игроком сборной Черногории
02:56 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ГК Мотор

Новости спорта: В сезоне-2019/20 основу гандбольного клуба “Мотор” пополнит игрок румынской “Констанцы” и национальной сборной Черногории Стеван Вуйович.

Действующий чемпион Украины ГК "Мотор" подписал с румынским игроком двухлетний контракт. Об этом сообщает официальный сайт запорожского клуба.

Уже этим летом Стеван Вуйович присоединится к лагерю украинской команды, пройдет медицинское обследование и отправится на учебно-тренировочный сбор.

В румынскую “Коннцу” Стеван Вуйович перебрался в 2017 году и завоевал с командой Суперкубок Румынии-2017 и Кубок Румынии-2018. В сезоне-2017/18 баскетболстаист отметился 133 голами в 31 игре румынского первенства. Признавался лучшим игроком матчей за Кубок и Суперкубок страны.

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В послужном списке 29-летнего левого полусреднего значатся такие команды, как македонские “Вардар” и “Металлург”, сербская “Црвена Звезда”, испанский “Антекера”, черногорский “Ловчен”, французский “Селеста”, немецкий “Вецлар” и венгерский “Балмазуйварош”.

Сейчас Стеван Вуйович является одним из лидеров сборной Черногории, которая борется со сборной Украины за выход в финальный раунд чемпионата Европы-2020.

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Гандбол, Новости гандбола, Стеван Вуйович.
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