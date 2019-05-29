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Футбол. Где и когда смотреть матчи заключительного тура УПЛ

Футбол. Где и когда смотреть матчи заключительного тура УПЛ
16:30 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Заключительный в сезоне, 32-й тур чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги откроют в среду, 29 мая, матчи группы на выбывание.

Поединок одесского "Черноморца" и черниговской "Десны" в 17.00 покажет телеканал "Футбол 2".

В параллельных матчах первого игрового дня полтавская "Ворскла" примет донецкий "Олимпик" ("Футбол 1"), а ФК "Арсенал-Киев" на столичном стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского встретится со львовскими "Карпатами".

Завершится 32-й тур в четверг, 30 мая. "Мариуполь" сыграет с луганской "Зарей" (17.00; "Футбол 1"), "Александрия" сойдется с киевским "Динамо" (19.30; "Футбол 2"), а ФК "Львов" будет противостоять чемпиону страны донецкому "Шахтеру" (19.30; "Футбол 1").

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Турнирное положение после 31-го тура:

первая шестерка - "Шахтер" - 80 очков, "Динамо" - 69, "Александрия" - 49, "Заря" - 43, "Мариуполь" - 40, "Львов" - 34;

вторая шестерка - "Ворскла" - 41, "Десна" - 41, "Олимпик" - 33, "Карпаты" - 30, "Черноморец" - 28, "Арсенал-Киев" - 26.

"Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины. Киевское "Динамо" третий сезон кряду стало серебряным призером. "Александрия" впервые в истории клуба выиграла "бронзу" Премьер-лиги.

Напомним, на втором этапе чемпионата Украины первые шесть клубов в два круга борются за медали и места в еврокубках, остальные шесть команд определят двух аутсайдеров Премьер-лиги.

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ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Футбол, УПЛ, Новости футбола.
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