Сент-Луис впервые в истории победил в матче финальной серии НХЛ

Новости спорта: "Блюзмены" сравняли счет в играх с Бостоном.

Сент-Луис обыграл Бостон во втором матче финальной серии Кубка Стэнли. Победу "блюзменам" в овертайме принес Карл Гуннарсон.

Таким образом, счет в серии сравнялся: 1-1.

Сент-Луис впервые в своей истории выиграл матч в решающих сериях плей-офф. До этого команда три раза пробивалась в заключительный этап Кубка Стэнли и каждый раз проигрывала серию со счетом 0-4.

Бостон – Сент-Луис – 2:3 (2:2, 0:0, 0:0)

Шайбы: 1:0 – 4 Койл (Пастрняк, Дебраск), 1:1 – 9 Бортуццо (Гуннарссон, Бозак), 2:1 – 10 Нордстрем (Курали), 2:2 – 14 Тарасенко (Шварц), 2:3 – 63 Гуннарссон (О′Райлли).