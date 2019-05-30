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Украинские грации завоевали 3 "золота" из 3-х возможных в групповых упражнениях в Холоне

Украинские грации завоевали 3 "золота" из 3-х возможных в групповых упражнениях в Холоне
14:58 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости спорта: В израильском Холоне прошел ежегодный традиционный этап Гран-При по художественной гимнастике.

Участие в этапе Гран-При, проходившем в Холоне 28 - 29 мая, приняли украинские гимнастки Влада Никольченко, Виктория Оноприенко и Ева Мелещук, а также сборная команда в групповых упражнениях в составе Анастасии Возняк, Валерии Юзьвяк, Дианы Мижерицкой, Алины Бихно, Татьяны Довженко и Марии Высочанской. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гимнастики Украины.

Блестящие результаты на этом старте показала украинская команда в групповых упражнениях: гимнастки завоевали 3 "золота" из 3-х возможных (многоборье, финал с 5 мячами и финал с обручами/булавами).

Гандбол. Мотор пополнился игроком сборной Черногории

Видео церемонии награждения

Лидер сборной Украины по художественной гимнастике бронзовый призер чемпионата Европы Влада Никольченко стала серебряным призером Гран-При в Холоне в финале с обручем.

Видео выступления Никольченко

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Художественная гимнастика, Гран-При по художественной гимнастике в Холоне.
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