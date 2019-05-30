Украинские волейболистки захватили лидерство в группе Золотой Евролиги

Новости спорта: Подопечные Гария Егиазарова ударно стартовали на международном турнире по волейболу.

После уверенной домашней победы над Словакией (25:17, 25:22, 25:17) женская сборная Украины по волейболу во втором туре в трех сетах разгромила Швецию (25:13, 25:21, 25:12), а неожиданная победа Словакии над Чехией (3:2) позволила команде Гария Егиазарова единолично возглавить группу А.

Наибольший вклад в последнем поединке сделали Светлана Дорсман (16 очков) и Карина Денисова (14), а лучшим игроком матча признали капитана команды Анну Степанюк (12 очков).

Для подтверждения своих претензий на выход в плей-офф сборной Украины по волейболу нужно победить Чехию в поединке, который состоится 1 июня на выезде.

Второй круг группового этапа “сине-желтые” начнут 8 июня домашним матчем с Чехией, 12 июня будут принимать Швецию, а 15 июня на выезде сыграют со Словакией.

Группа А. Турнирная таблица: Украина – 6, Чехия – 3, Словакия – 2, Швеция – 0.