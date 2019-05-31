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В Житомире олимпийский день с Бубкой собрал почти 2 тысячи участников

В Житомире олимпийский день с Бубкой собрал почти 2 тысячи участников
16:11 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: oda.zt.gov.ua

Новости спорта: В Житомире к олимпийскомуо дню бега с президентом Национального олимпийского комитета Сергеем Бубкой присоединились почти 2 тысячи участников.

Об этом сообщает пресс-служба Житомирской ОГА.

«Олимпийский день бега в Житомире собрал около двух тысяч участников разного возраста», - говорится в сообщении.

Отмечается, что воспитанники спортивных заведений Житомирщины продемонстрировали участникам праздника показательные выступления. Впоследствии все желающие могли принять участие в торжественном забеге с Сергеем Бубкой и победителями различных соревнований.

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Мероприятие объединило школьников, студентов и спортсменов, а участники забега преодолели различные дистанции в зависимости от своего возраста.

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Сергей Бубка, Житомир.
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