В Житомире олимпийский день с Бубкой собрал почти 2 тысячи участников

Новости спорта: В Житомире к олимпийскомуо дню бега с президентом Национального олимпийского комитета Сергеем Бубкой присоединились почти 2 тысячи участников.

Об этом сообщает пресс-служба Житомирской ОГА.

«Олимпийский день бега в Житомире собрал около двух тысяч участников разного возраста», - говорится в сообщении.

Отмечается, что воспитанники спортивных заведений Житомирщины продемонстрировали участникам праздника показательные выступления. Впоследствии все желающие могли принять участие в торжественном забеге с Сергеем Бубкой и победителями различных соревнований.

Мероприятие объединило школьников, студентов и спортсменов, а участники забега преодолели различные дистанции в зависимости от своего возраста.