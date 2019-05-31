Украинка Левченко завоевала серебро на этапе "Бриллиантовой лиги" в Стокгольме

30 мая в Стокгольме состоялся третий этап легкоатлетической «Бриллиантовой лиги». Украинка Юлия Левченко заняла второе место в прыжках в высоту.
Юлия Левченко показала второй результат, преодолев высоту 1.90 м. А победила в Стокгольме нейтральная спортсменка Мария Ласицкене - 1.92.
Другая украинская прыгунья Ярослава Магучих, которая победила на первом этапе в Дохе, взяла высоту 1.83 м и заняла четвертое место.
Украинец Сергей Никифоров стала седьмым в прыжках в длину. Его лучше попытка - 7.97 м. Победил в этом виде швед Тобиас Монтлер - 8.22 м.
Ольга Ляхова в беге на 1500 метров финишировала двенадцатой, уступив победительнице Лоре Мюир (Великобритания) 18 секунд.
Четвертый этап «Бриллиантовой лиги» состоится 6 июня в Риме.