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Украинка Левченко завоевала серебро на этапе "Бриллиантовой лиги" в Стокгольме

Украинка Левченко завоевала серебро на этапе "Бриллиантовой лиги" в Стокгольме
17:24 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Другая украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих показала четвертый результат.

30 мая в Стокгольме состоялся третий этап легкоатлетической «Бриллиантовой лиги». Украинка Юлия Левченко заняла второе место в прыжках в высоту.

Юлия Левченко показала второй результат, преодолев высоту 1.90 м. А победила в Стокгольме нейтральная спортсменка Мария Ласицкене - 1.92.

Другая украинская прыгунья Ярослава Магучих, которая победила на первом этапе в Дохе, взяла высоту 1.83 м и заняла четвертое место.

Украинец Сергей Никифоров стала седьмым в прыжках в длину. Его лучше попытка - 7.97 м. Победил в этом виде швед Тобиас Монтлер - 8.22 м.

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Ольга Ляхова в беге на 1500 метров финишировала двенадцатой, уступив победительнице Лоре Мюир (Великобритания) 18 секунд.

Четвертый этап «Бриллиантовой лиги» состоится 6 июня в Риме.

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Все по теме:

Легкая атлетика, Бриллиантовая лига, Юлия Левченко, Ярослава Магучих.
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