Украинка Левченко завоевала серебро на этапе "Бриллиантовой лиги" в Стокгольме

Новости спорта: Другая украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих показала четвертый результат.

30 мая в Стокгольме состоялся третий этап легкоатлетической «Бриллиантовой лиги». Украинка Юлия Левченко заняла второе место в прыжках в высоту.

Юлия Левченко показала второй результат, преодолев высоту 1.90 м. А победила в Стокгольме нейтральная спортсменка Мария Ласицкене - 1.92.

Другая украинская прыгунья Ярослава Магучих, которая победила на первом этапе в Дохе, взяла высоту 1.83 м и заняла четвертое место.

Украинец Сергей Никифоров стала седьмым в прыжках в длину. Его лучше попытка - 7.97 м. Победил в этом виде швед Тобиас Монтлер - 8.22 м.

Ольга Ляхова в беге на 1500 метров финишировала двенадцатой, уступив победительнице Лоре Мюир (Великобритания) 18 секунд.

Четвертый этап «Бриллиантовой лиги» состоится 6 июня в Риме.