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Легендарный боец UFC Сен-Пьер объяснил, почему завершил карьеру

Легендарный боец UFC Сен-Пьер объяснил, почему завершил карьеру
20:36 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта: Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, легендарный боец Жорж Сен-Пьер рассказал, что стало причиной его ухода из спорта.

«Моим наибольшим страхом были не удары. Часто пропущенные удары являются результатом того, как ты тренируешься. В моём случае наибольшие опасения вызывали стрессы, которые я переживал из-за боёв. Мы знаем, что стрессы могут стать причиной рака», — приводит слова Сен-Пьера BJpenn.

Жорж Сен-Пьер официально объявил о завершении карьеры 21 февраля 2019 года. При этом последний раз 38-летний спортсмен появлялся в октагоне 4 ноября 2017 года, когда досрочно победил Майкла Биспинга и завоевал титул в среднем весе.

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Недавно менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз заявлял о том, что его клиент может провести встречу с Жоржем Сен-Пьером уже в 2019 году.

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Рак, MMA, UFC, Новости ММА, Жорж Сен-Пьер.
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