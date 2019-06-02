Сборная Украины по волейболу проиграла Беларуси в Золотой Евролиге

Мужская национальная сборная Украины потерпела поражение в матче третьего тура Золотой Евролиги, уступив на выезде лидеру группы С команде Беларуси – 1:3.
Золотая Евролига. Мужчины. 3-й тур
Минск, Беларусь
Беларусь – Украина 3:1 (25:18, 25:22, 20:25, 26:24)
Таким образом, после трех туров команда Угиса Крастиньша имеет в активе лишь одну победу над Финляндией при двух поражениях – от Чехии и Беларуси.
Для выхода в «Финал четырех» сборной Украины нужно занимать первое место в своем квартете. Матч четвертого тура украинская сборная проведет в Запорожье, где также сыграет против белорусов – это будет первый домашний поединок нашей команды в Золотой Евролиге.
Также 1 июня в матче третьего тура Золотой Евролиги потерпела поражение и женская сборная Украины, которая уступила чешской команде.