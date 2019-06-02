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Сборная Украины по волейболу проиграла Беларуси в Золотой Евролиге

Сборная Украины по волейболу проиграла Беларуси в Золотой Евролиге
08:28 Сегодня Телеграф xsport.ua Фото: cev.eu

Новости спорта: Мужская сборная Украины по волейболу второй раз проиграла в Золотой Евролиге.

Мужская национальная сборная Украины потерпела поражение в матче третьего тура Золотой Евролиги, уступив на выезде лидеру группы С команде Беларуси – 1:3.

Золотая Евролига. Мужчины. 3-й тур

 Минск, Беларусь

Беларусь – Украина 3:1 (25:18, 25:22, 20:25, 26:24)

Таким образом, после трех туров команда Угиса Крастиньша имеет в активе лишь одну победу над Финляндией при двух поражениях – от Чехии и Беларуси.

Первое поражение женской сборной Украины в Золотой Евролиге

Для выхода в «Финал четырех» сборной Украины нужно занимать первое место в своем квартете. Матч четвертого тура украинская сборная проведет в Запорожье, где также сыграет против белорусов – это будет первый домашний поединок нашей команды в Золотой Евролиге.

Также 1 июня в матче третьего тура Золотой Евролиги потерпела поражение и женская сборная Украины, которая уступила чешской команде.

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Волейбол, Новости волейбола, Сборная Украины по волейболу, Золотая Евролига.
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