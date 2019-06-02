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Сестры Музычук пока без побед на турнире претенденток-2019

Сестры Музычук пока без побед на турнире претенденток-2019
11:17 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер fide_chess

Новости спорта: Во втором туре Мария сыграла вничью, Анна - проиграла.

В Казани продолжается турнир претенденток на матч за звание чемпиона мира среди женщин по шахматам. Во втором туре украинские шахматистки Мария и Анна Музычук остались без побед.

Во втором туре Анна Музычук проиграла грузинке Нино Дзагнидзе, а Мария Музычук сыграла вничью с китаянкой Тань Чжуньи.

Сестры Музычук сыграли между собой вничью на старте турнира претенденток

В турнире принимают участие 8 шахматисток. Соревнования проходят в два круга. Победитель сыграет с действующей чемпионкой мира Ю Веньюн. Призовой фонд чемпионского матча с Ю Веньюн - 500 тысяч евро.

Напомним, в стартовом туре украинские шахматистки Мария и Анна Музычук сыграли вничью в очной партии.

 

 

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Шахматы, Анна Музычук, Мария Музычук.
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