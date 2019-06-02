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Бостон разгромил Сент-Луис и повел в финальной серии Кубка Стэнли (Видео)

Бостон разгромил Сент-Луис и повел в финальной серии Кубка Стэнли (Видео)
10:22 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Бостон вышел вперед в финальной серии Кубка Стэнли.

В третьем матче серии финала Кубка Стэнли "Бостон Брюинз"на выезде разгромил "Сент-Луис Блюз"— 7:2.

Сент-Луис – Бостон 2:7 (0:3, 1:2, 1:2)

Счет в серии — 1:2

Полуголая фанатка выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов в Мадриде (Фото)

Самым результативным игроком матча стал защитник гостей Тори Крюг, набравший 4 (1+3) очка. Ещё по голу в составе победителей забили Патрис Бержерон, Чарли Койл, Шон Курали, Давид Пастрняк, Ноэль Аккьяри (поразил пустые ворота) и Маркус Юханссон.

В составе "музыкантов"заброшенными шайбами отметились Колтон Парэйко и Иван Барбашёв. Нападающий Владимир Тарасенко не смог повторить клубный рекорд по продолжительности результативной серии в плей-офф, которая состояла из девяти матчей. Серия россиянина составила восемь игр.

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НХЛ, Хоккей, Кубок Стэнли, Видео, Новости хоккея, ХК Бостон, ХК Сент-Луис.
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