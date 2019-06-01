Полуголая фанатка выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов в Мадриде (Фото)

Новости спорта: Во время финального матча Лиги чемпионов между английскими "Ливерпулем" и "Тоттенхэм Хотспур" на поле прорвалась полуголая болельщица.

Главному арбитру поединка пришлось остановить поединок. Службы правопорядка быстро справились с болельщицей и вывели её с поля. После этого встреча была возобновлена.

Финальный матч Лиги чемпионов между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем" проходит в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано". Обслуживает матч словенская бригада во главе с Дамиром Скоминой. "Телеграф Спорт" проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее "Ливерпуль" пять раз становился победителем Лиги чемпионов и ещё трижды проигрывал в финалах. "Тоттенхэм Хотспур" впервые в своей истории добрался до финала главного европейского клубного турнира.