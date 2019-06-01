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Тоттэнхэм - Ливерпуль: онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов

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Тоттэнхэм - Ливерпуль: онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов
21:47 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Прямая трансляция финала Лиги чемпионов между английскими Тоттенхэмом и Ливерпулем.

В субботу, 1 июня, на домашней арене Атлетико стадионе Ванда Метрополитано состоится решающий матч Лиги чемпионов, в котором во втором в истории английском финале сразятся Тоттенхэм и Ливерпуль - бывшие клубы Сергея Реброва и Андрея Воронина. 

“Красные”, на счету которых пять побед в Кубке европейских чемпионов, в решающем матче 2018 уступили “Реалу”, а в этот раз сыграют против дебютанта финала.

“Тоттенхэм” — 40-й финалист Кубка чемпионов и первый дебютант финала после “Челси” −2008. “Шпоры” могут стать 23-м обладателем престижнейшего еврокубка.

Тоттэнхэм 0:1 Ливерпуль

Гол: Саллах (пен) 2

ПЕРЕРЫВ 

45' - Арбитр добавил 2 минуты.

44' - Деле Алли (Тоттенхэм Хотспур) отправляет мяч в штрафную немного сильнее, чем надо, и Алиссон выходит на перехват.

40' - Ян Вертонген (Тоттенхэм Хотспур) просит выйти медиков на поле. Получил он повреждение.

30' - Трент Александр-Арнольд (Ливерпуль) сделал очень неудачную подачу со штрафного. Мяч улетел за линию поля.

22' - Саллах опасно раскрутился в штрафной и пробил, но выше ворот.

18' - Болельщица выбежал на поле и игра приостановлена.

17' -  Опасно! Трент Александр-Арнольд (Ливерпуль) обработал мяч, вышел на ударную позицию и пробил. Его выстрел идет чуть мимо левой штанги.

12' - Джоэль Матип (Ливерпуль) укладывает оппонента на газон, Дамир Скомина свистит фол. Тоттенхэм исполнит штрафной.

9' - Мусса Сиссоко (Тоттенхэм Хотспур) получил мяч и пробил издали, не постеснялся. Но в метрах выше ворот пролетел снаряд. Плохой удар.

6' - Киран Триппьер (Тоттенхэм Хотспур) подает с углового, но защитник перехватывает мяч.

2' - ГОЛ! Мохамед Салах (Ливерпуль) без особых усилий реализует пенальти.

1' - Игра рукой! Можно услышать возмущение болельщиков. Мусса Сиссоко (Тоттенхэм Хотспур) сыграл не по правилам сейчас. Ливерпуль нанесет удар с одиннадцати метров. Великолепный шанс забить!

22:02 Матч начался! Поехали

22:00 Матч начнется с минуты молчания в честь погибшего в ДТП футболиста сборной Испании Рейесе.

21:57 Команды выходят на поле. Шоу начинается!

Стартовые составы

«Тоттенхэм Хотспур»: Льорис, Триппьер, Алдервейрелд, Вертонген, Роуз, Сиссоко, Уинкс, Эриксен, Алли, Сон, Кейн.

Запасные: Гассанига, Ворм, Санчес, Фойт, Дэвис, Орье, Дайер, Уолкер-Питерс, Ваньяма, Лукас Моура, Ламела, Льоренте.

«Ливерпуль»: Алисон, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон, Вейналдум, Мане, Салах, Фирмино.

Запасные: Миньоле, Ловрен, Милнер, Гомес, Старридж, Морено, Лаллана, Окслейд-Чемберлен, Шакири, Брустер, Ориги, Келлехер.

Финал Лиги чемпионов начнется с минуты молчания. Экс-игрок Арсенала, Атлетико и Севильи Хосе Антонио Рейес погиб сегодня утром в аварии при выезде из своего родного города Утреры.

История последних встреч Ливерпуля и Тоттенхэма:

31.03.2019 Ливерпуль - Тоттенхэм 2:1 (Чемпионат Англии, Премьер-лига)

15.09.2018 Тоттенхэм - Ливерпуль 1:2 (Чемпионат Англии, Премьер-лига)

04.02.2018 Ливерпуль - Тоттенхэм 2:2 (Чемпионат Англии 2017/18, Премьер-лига)

22.10.2017 Тоттенхэм - Ливерпуль 4:1 (Чемпионат Англии 2017/18, Премьер-лига)

11.02.2017 Ливерпуль - Тоттенхэм 2:0 (Чемпионат Англии 2016/17, Премьер-лига)

Согласно прогнозам букмекеров, больше шансов на успех у Ливерпуля.

Победитель Лиги чемпионов получит...

Участники решающего матча Лиги чемпионов, кроме спортивных достижений, могут рассчитывать и на солидные призовые от УЕФА. Выход в финал уже гарантировал Тоттенхэму и Ливерпулю по 15 млн евро, а успех в Мадриде принесет триумфатору еще 4 млн.

Кроме того, победитель Лиги чемпионов автоматически гарантирует себе еще 3,5 млн евро за участие в Суперкубке УЕФА (плюс 1 млн за победу).

Кубок, вручаемый за победу в Лиге чемпионов УЕФА, весит 7,5 килограмма и возвышается на 73,5 сантиметра.

Согласно правилу, введенному в сезоне 1968/69, клуб, который выиграл трофей в общей сложности пять раз или три раза подряд, может оставить его у себя, а затем отсчет начинается заново.

Таким образом, по собственному оригинальному кубку имеют мадридский Реал, Аякс, Бавария, Милан и Ливерпуль. По новым правилам, принятым в сезоне 2008/09, клуб, который выиграл Лигу чемпионов пять раз или три раза подряд, получает специальный памятный знак и копию кубка.

Нынешний трофей является пятой версией Кубка европейских чемпионов в его современном дизайне.

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УЕФА, ФК Тоттенхэм, Лига Чемпионов, ФК Ливерпуль, ЛЧ, Тоттенхэм Ливерпуль.
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