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Россию могут отстранить от Олимпиады-2020

Россию могут отстранить от Олимпиады-2020
13:15 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Россия может столкнуться с отстранением от Олимпийских игр 2020 года в Токио.

Об этом сообщает The Sunday Times со ссылкой на свои источники.

Поводом может послужить допинговый скандал с участием прыгуна в высоту Данилы Лысенко. Его заподозрили в даче ложных показаний по делу о пропуске допинг-тестов. Представителей Всероссийской федерации легкой атлетики подозревают в фальсификации документов по этому расследованию.

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Сообщения об угрозе отстранения россиян от Олимпиады поступают на фоне подготовки к заседанию совета Международной федерации легкой атлетики, где должен будет рассматриваться вопрос восстановления ВФЛА, членство которой было приостановлено еще в ноябре 2015 года. Заседание планируется 8-9 июня в Монако.

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Олимпийские игры, Олимпиада-2020, Токио-2020, Данил Лысенко.
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