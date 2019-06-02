В Киеве состоялся забег Kyiv Color Run 2019

Новости спорта: В Киеве на Троицкой площади состоялся шестой пробег Kyiv Color Run 2019.

Color Run основан в Украине в 2014 году командой Киевского бегового клуба KM Running club. В этом году в Kyiv Color Run бежало 3000 участников и использовали 2 тонны краски. На выбор были две дистанции - 3 и 6 км.

Каждый участник получил перед стартом специальную белую футболку, стартовый номер и пакет настоящей индийской краски холи. После забега участников ждала Color Run Creative awards - церемония награждения в номинациях за лучший костюм, наибольшую команду.

Также участники приняли участие в лотерее-розыгрыше ценных призов от партнеров, флешмобе «Украинский флаг из красок холи». Главным призом лотереи станет авиабилет.