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В Киеве состоялся забег Kyiv Color Run 2019

В Киеве состоялся забег Kyiv Color Run 2019
14:07 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости спорта: В Киеве на Троицкой площади состоялся шестой пробег Kyiv Color Run 2019.

Color Run основан в Украине в 2014 году командой Киевского бегового клуба KM Running club. В этом году в Kyiv Color Run бежало 3000 участников и использовали 2 тонны краски. На выбор были две дистанции - 3 и 6 км.

Каждый участник получил перед стартом специальную белую футболку, стартовый номер и пакет настоящей индийской краски холи. После забега участников ждала Color Run Creative awards - церемония награждения в номинациях за лучший костюм, наибольшую команду.

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Также участники приняли участие в лотерее-розыгрыше ценных призов от партнеров, флешмобе «Украинский флаг из красок холи». Главным призом лотереи станет авиабилет.

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Легкая атлетика, Киев, Бег, Kyiv Color Run 2019.
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