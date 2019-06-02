Определился победитель гандбольной Лиги чемпионов

Новости спорта: В финале македонским клубом был повержен венгерский «Веспрем».

Македонский клуб «Вардар» стал победителем мужской гандбольной Лиги чемпионов. Сегодня в финальном поединке македонским клубом был обыгран венгерский «Веспрем» со счетом 27:24. В поединке за бронзовые медали испанская «Барселона» обыграла польский «Виве Кельце» со счетом 40:35.

Лига чемпионов по гандболу

Матч за 3-е место

«Барселона» (Испания) – «Виве Кельце» (Польша) – 40:35 (20:16)

Финал

«Вардар» (Македония) – «Веспрем» (Венгрия) – 27:24 (16:11)

Напомним, что в полуфинальном матче македонцы обыграли фаворита соревнований, испанскую «Барселону» (29:27).