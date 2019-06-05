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Президент UFC оптимистичен по реваншу Макгрегора и Нурмагомедова

Президент UFC оптимистичен по реваншу Макгрегора и Нурмагомедова
22:14 Сегодня Телеграф xsport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: Дэйна Уайт допустил реванш Макгрегора и Нурмагомедова, но подробности будут ясны после 7 сентября.

Президент UFC Дэйна Уайт не исключил, что в будущем состоится реванш Конора Макгрегора (21-4) против чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова (27-0). Слова главы организации приводит ESPN:

«Конор хочет этого боя. Он хочет реванш с Хабибом. Посмотрим, как завершится бой в ближайшие выходные (бой Тони Фергюсона против Дональда Серроне – прим.) и 7 сентября в Абу-Даби, и тогда будет ясно, что дальше ждет Конора. Но я совсем не исключаю того, что реванш состоится».

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7 сентября Нурмагомедова подерется против «временного» чемпиона Дастина Порье (25-5).

Ранее о возможном реванше сообщал отец и тренер российского спортсмена Абдулманап Нурмагомедов.

"Идёт разработка троих соперников. Это Фергюсон, это реванш с Конором и это Дастин Порье. 7 сентября в главном бою вечера будет Хабиб, он готовится к любому из этих соперников. Но для меня было бы логическим провести бой с Дастином Порье. А Макгрегор пусть хоть с кем-нибудь подерётся!", - заявил он.

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UFC, Хабиб Нурмагомедов, Конор Макгрегор, Дэйна Уайт.
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