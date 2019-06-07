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Бондаренко победил на этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме

Бондаренко победил на этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме
07:14 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: В Риме Богдан Бондаренко повторил лучший результат сезона по прыжкам в высоту в мире.

В Риме состоялся четвертый этап легкоатлетической «Бриллиантовой лиги». Украинец Богдан Бондаренко победил в прыжках в высоту. Об этом сообщает Укринформ.

Богдан Бондаренко добыл первую за три года победу на крупных соревнованиях. Наш прыгун занял первое место в Риме с лучшим результатом сезона в мире - 2.31 м. На 3 сантиметра отстали главные конкуренты - Майд Эддин Газаль из Египта и белорус Максим Недосеков.

Еще один наш прыгун в высоту Андрей Проценко завершил соревнования на седьмом место, преодолев высоту 2.22.

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В прыжках в длину украинка Марина Бех-Романчук заняла пятое место с результатом 6.64 м. А победила в этом виде немка Малайка Михамбо - 7.07.

На дистанции 400 м с барьерами еще одна украинка Анна Рыжикова финишировала 6-й со временем 55.64. Она существенно отстала от победительницы забега Делайлы Мухаммад из США - 53.67.

Пятый этап «Бриллиантовой лиги» состоится 13 июня в Осло.

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Легкая атлетика, Прыжки в высоту, Богдан Бондаренко.
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