Стаховский проиграл свой первый матч на турнире в Сурбитоне

Новости спорта: Украинский теннисист Сергей Стаховский потерпел поражение в своем дебютном поединке на траве в нынешнем сезоне.

Поединок Сергей Стаховский (Украина, 12) - Джеймс Уорд (Великобритания) второго круга турнира ATP серии Challenger в Сурбитоне закончился со счетом 7:6 (4), 3:6, 4:6. Об этом сообщает БТУ.

Поединок украинца с 208-й "ракеткой" мира продолжался чуть более 2 часов. В первой партии ни одному из игроков не удалось сделать брейк (на тай-брейке Стаховский выполнил 4 мини-брейка против 2 у соперника), а во втором и третьем сетах Уорд взял по гейму на подаче украинца.

Турнир на траве Surbiton Trophy (ATP Challenger Tour) с призовым фондом 137 тыс. 560 евро продлится до 9 июня.