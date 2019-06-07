Скачать
Пятница, 07.06.2019
Александр Хацкевич подписал новый контракт с Динамо
Александр Хацкевич подписал новый контракт с Динамо
Сборная Нидерландов обыграла Англию и вышла в финал Лиги наций
Сборная Нидерландов обыграла Англию и вышла в финал Лиги наций
Джошуа и Руис проведут бой-реванш
Джошуа и Руис проведут бой-реванш
Украинка Космач выиграла конкурс мастерства на ЧМ U-18 по баскетболу 3х3
Украинка Космач выиграла конкурс мастерства на ЧМ U-18 по баскетболу 3х3

Стаховский проиграл свой первый матч на турнире в Сурбитоне

Стаховский проиграл свой первый матч на турнире в Сурбитоне
01:59 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Инстаграм

Новости спорта: Украинский теннисист Сергей Стаховский потерпел поражение в своем дебютном поединке на траве в нынешнем сезоне.

Поединок Сергей Стаховский (Украина, 12) - Джеймс Уорд (Великобритания) второго круга турнира ATP серии Challenger в Сурбитоне закончился со счетом 7:6 (4), 3:6, 4:6. Об этом сообщает БТУ.

Поединок украинца с 208-й "ракеткой" мира продолжался чуть более 2 часов. В первой партии ни одному из игроков не удалось сделать брейк (на тай-брейке Стаховский выполнил 4 мини-брейка против 2 у соперника), а во втором и третьем сетах Уорд взял по гейму на подаче украинца.

Экс-тренер Маррея рассказал, кто может победить Надаля на Ролан Гаррос

Турнир на траве Surbiton Trophy (ATP Challenger Tour) с призовым фондом 137 тыс. 560 евро продлится до 9 июня.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сергей Стаховский, Теннис, Новости тенниса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Нидерланды 3:1 Англия: события матча
02 СМИ: Владимир Кличко вернется на ринг, но не в 2019 году
03 Свитолина сохранит место в топ-10 рейтинга WTA по итогам Ролан Гаррос-2019
04 Александр Хацкевич подписал новый контракт с Динамо
05 Шахтер готов заплатить €10 млн за бразильского вингера
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь