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Экс-тренер Маррея рассказал, кто может победить Надаля на Ролан Гаррос

Экс-тренер Маррея рассказал, кто может победить Надаля на Ролан Гаррос
11:29 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Надаль в четвертьфинале сыграет со швейцарцем Роджером Федерером.

Бывший английский теннисист Марк Петчи, ранее тренировавший Энди Маррея, признался, что, по его мнению, на нынешнем Открытом чемпионате Франции победить испанца Рафаэля Надаля может только серб Новак Джокович.

«Я бы сказал, что есть только один игрок, который может победить Рафу на „Ролан Гаррос“. Это Новак. В матче с Нисикори Рафе пришлось адаптироваться, но нервы его соперника не такие крепкие, как у Джоковича. Даже если Новак проиграет свою подачу, то ему всё равно по силам сделать 2-3-4 брейка в ответ.

У Нисикори почти не было шансов обыграть Рафу, так как он практически не отдыхал», — приводит слова Петчи Tennis World USA.

Надаль: Удивлен тому, что Маррей возвращается настолько быстро

Надаль в четвертьфинале сыграет со швейцарцем Роджером Федерером, Джокович встретится с немцем Александром Зверевым.

 

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Рафаэль Надаль, Теннис, ATP, Новости тенниса.
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