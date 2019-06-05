Надаль: Удивлен тому, что Маррей возвращается настолько быстро

Новости спорта: Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал возвращение на корт британца Энди Маррея.

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль прокомментировал новость о том, что трехкратный победитель турниров Большого шлема Энди Маррей вскоре вернется на корт. Слова испанца приводит Ubitennis:

«Если честно, я немного удивлен тому, что Маррей возвращается настолько быстро. Но я всегда думал, что Энди постарается найти способ вернуться, так как он еще молод и страстно любит игру. Я рад, что он снова будет играть».

Маррей вернется на корт на травяном турнире в Лондоне. Британец выступит в парном разряде вместе с Фелисиано Лопесом.