Сестры Музычук одержали первые победы на турнире претенденток-2019

Новости спорта: В шестом туре украинки Мария и Анна Музычук обыграли россиянок Гунину и Костенюк.

В Казани продолжается турнир претенденток на матч за звание чемпиона мира среди женщин по шахматам. В шестом туре украинские шахматистки Мария и Анна Музычук добыли свои первые победы на турнире.

В шестом туре Мария Музычук обыграла россиянку Александру Костенюк, а Анна Музычук победила другую российскую шахматистку Валентину Гунину.

После 6-и туров украинки набрали 2,5 очка и делят 3-7 места еще с тремя шахматистками. Лидирует Александра Горячкина (Россия) - 4 очка после 5 партий.

Напомним, в турнире принимают участие 8 шахматисток. Соревнования проходят в два круга. Победитель сыграет с действующей чемпионкой мира Ю Веньюн. Призовой фонд чемпионского матча с Ю Веньюн - 500 тысяч евро.