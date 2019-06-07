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Сент-Луис обыграл Бостон в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли (Видео)

Сент-Луис обыграл Бостон в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли (Видео)
07:38 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта: В пятом матче серии финала Кубка Стэнли "Сент-Луис Блюз" на выезде обыграл "Бостон Брюинз" — 2:1.

Счёт был открыт на 21-й минуте — отличился Райан О'Райлли, которому ассистировали Зак Сэнфорд и Алекс Пьетранджело. На 51-й минуте после передачи О'Райлли голом отметился Дэвид Перрон. На две шайбы гостей хозяева смогли ответить лишь результативным броском Джейка Дебраска за 6 минут до финальной сирены.

Российский форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко провёл на льду 15 минут и нанёс три броска в створ ворот. Иван Барбашёв также отыграл 15 минут, нанеся два броска и отметившись шестью хитами.

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Вратарь "Сент-Луиса" Джордан Биннингтон отразил 38 из 39 бросков, голкипер "Бостона" Туукка Раск — 19 из 21.

"Блюз" вышли вперёд в серии — 3-2. Следующий матч состоится в Сент-Луисе 10 июня, начало – в 3:00 по киевскому времени.

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НХЛ, Хоккей, Кубок Стэнли, Новости хоккея, ХК Бостон, ХК Сент-Луис.
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