Акобия принесла Украине первое "золото" на ЧЕ-2019 по спортивной борьбе

Новости спорта: На юниорском первенстве Европы по спортивной борьбе в Понтеведра (Испания) последние комплекты наград разыграли девушки.

Первое "золото" на этой континентального первенства в копилку сборной Украины принесла Алина Акобия, в финале весовой категории до 57 кг уверенно выиграла у Марии Халиды из Беларуси - 8:0.

Серебряным призером в заключительный день первенства Европы по женской борьбе стала Анастасия Лавренчук (65 кг), бронзовыми - Екатерина Зеленых (62 кг) и Романа Волчанка (76 кг).

Днем ранее на пьедестал поднялись Мария Винник, которая стала бронзовым призером в весовой категории до 50 кг, Вероника Рыбовалова (59 кг) и Кристина Малявка (68 кг), в активе которых также бронзовые награды.

Отметим, что серебряным призером юниорского первенства Европы-2019 по греко-римской борьбе стал представитель Киевской Виталий Андреевич (82 кг).