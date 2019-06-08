Фергюсон: Я - истинный чемпион UFC

Новости спорта: Тони по-прежнему считает себя чемпионом организации.

Бывший чемпион UFC Тони Фергюсон заявил, что по-прежнему считает себя лучшим бойцом промоушена.

"Да, у нас есть Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов. Но они же оба потерялись. Они не понимают, где находятся. Даже Дастин Порье заявил, что я явлюсь истинным чемпионом.

Я провел столько боев, что уже потерял им счет. Я начал забывать о них. Меня волнуют более важные вещи - моя форма, мой стиль жизни, например. Я - настоящий чемпион UFC", - приводит слова Фергюсона пресс-служба UFC.

Напомним, что следующий бой Тони Фергюсон проведет в ночь с 7 на 8 июня. Американец встретится с Дональдом Серроне на UFC 238.

Ранее Фергюсон жестко высказался касательно президента UFC Даны Уайта.