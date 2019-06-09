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UFC 238: результаты боев

UFC 238: результаты боев
09:29 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта: Генри Сехудо победил Марлона Мораеса в бою за титул чемпиона UFC в легчайшем весе.

Американец Генри Сехудо одержал победу нокаутом над бразильцем Марлоном Мораесом в бою за вакантный титул в легчайшем весе на турнире UFC 238, который состоялся в Чикаго (США). Судья остановил поединок в третьем раунде.

 Ради этого боя Сехудо поднялся в весе, и изначально он не считался фаворитом, несмотря на статус сильнейшего в наилегчайшей весовой категории. Теперь Генри является автором уникального достижения: он олимпийский чемпион и обладатель двух чемпионских поясов UFC.

UFC 238. Основной кард

Валентина Шевченко — Джессика Ай — победа Шевченко нокаутом

Тони Фергюсон — Дональд Серроне — победа Фергюсона техническим нокаутом

Фергюсон: Я - истинный чемпион UFC

Пётр Ян — Джимми Ривера — победа Яна единогласным решением судей

Благой Иванов — Тай Туиваса — победа Иванова единогласным решением судей.

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Все по теме:

MMA, UFC, Новости ММА, Генри Сехудо, Генри Сехудо - Марлон Мораес, Валентина Шевченко - Джессика Ай.
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