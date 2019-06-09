Сестры Музычук сыграли вничью с россиянками на турнире претенденток

Новости спорта: В Казани продолжается турнир претенденток-2019 на звание чемпионки мира по шахматам.

В 7-м туре украинские шахматистки Мария и Анна Музычук завершили свои партии вничью.

Мария Музычук разошлась миром с Александрой Горячкиной, а Анна Музычук также черными фигурами разделила очки с другой российской шахматисткой Александрой Костенюк.

Турнирное положение: Александра Горячкина (Россия) - 5,5 очка; Нана Дзагнидзе (Грузия), Екатерина Лагно (Россия) - по 4; Анна Музычук (Украина), Мария Музычук (Украина), Валентина Гунина (Россия), Александра Костенюк (Россия) - по 3; Тай Чжуньи (Китай) - 2,5.

Напомним, в турнире принимают участие 8 шахматисток. Соревнования проходят в два круга. Победитель сыграет с действующей чемпионкой мира китаянкой Цзюй Вэньцзюнь. Призовой фонд чемпионского матча - 500 000 евро.