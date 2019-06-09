Украинцы завоевали две "бронзы" в предпоследний день ЧЕ по вольной борьбе

Новости спорта: На юниорском первенстве Европы по спортивной борьбе в Понтеведра (Испания) первые комплекты наград разыграли "вольники".

На пьедестал континентального первенства удалось подняться украинцам Камилю Керимову, который стал бронзовым призером в весовой категории до 57 кг, выиграв в "малом" финале за 3-е место у Никласа Штекле из Германии (8:3) и Даниилу Стасюку (97 кг) - после победы над венгром Артуром Вегом (5:3).

В заключительный день, 9 июня, награды юниорского первенства континента разыграют борцы весовых категорий до 61, 74, 86, 92 и 125 кг.

Отметим, что единственное пока "золото" на континентальном первенстве-2019 по спортивной борьбе в копилку сборной Украины принесла Алина Акобия (57 кг). Серебряным призером в женской борьбе стала Анастасия Лавренчук (65 кг), бронзовыми - Мария Винник (50 кг), Вероника Рыбовалова (59 кг), Екатерина Зеленых (62 кг), Кристина Малявка (68 кг) и Романа Волчанка (76 кг).

Титул серебряного призера юниорского первенства Европы по греко-римской борьбе завоевал Виталий Андреевич (82 кг).