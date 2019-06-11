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Parimatch разыграет 10 уикендов в Барселоне с посещением Камп Ноу

Parimatch разыграет 10 уикендов в Барселоне с посещением Камп Ноу
13:39 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Parimatch запускает летнюю акцию «Заряжай! Ставь на лето».

В этой акции все желающие могут побороться за главный приз — одну из десяти поездок на двоих в Барселону с посещением легендарного стадиона Камп Ноу.

Квалификационные матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы 2019/20, турнир Большого шлема в Уимблдоне, Чемпионат мира по водным видам спорта и фехтованию и многие другие — лето 2019 богато на яркие спортивные события. С акцией «Заряжай! Ставь на лето» от Parimatch можно следить за ними, прогнозировать результаты и выигрывать призы — в том числе уикенд на двоих в Барселоне с посещением легендарного стадиона Камп Ноу. В музее стадиона можно увидеть все трофеи ФК «Барселона», индивидуальные награды игроков, в том числе пять золотых мячей Месси, видео и фотографии побед, а также спуститься в раздевалку стадиона и посетить комментаторские кабины.

Для участия нужно зайти на страницу акции и сделать прогноз на любое из спортивных событий недели. Кроме главных призов, участники могут выиграть 1000 дополнительных: MacBook Pro 128GB, iPhone X 64GB, Samsung Galaxy S10e, наушники Airpods 2, портативную колонку JBL Charge 3, электросамокат Xiaomi Mi Scooter, игровое кресло GamePro Stinger, брендированный мерчендайз, а также множество небольших бонусов.

Розыгрыш будет проходить еженедельно в течение срока действия акции — с 10 июня по 18 августа включительно.

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Букмекеры, Акция, Барселона, Камп Ноу, Париматч.
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