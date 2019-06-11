Левченко и Саладуха выступят на этапе Бриллиантовой лиги в Осло

Новости спорта: Квартет легкоатлетов из Украины посоревнуется на пятом этапе Бриллиантовой лиги.

В столице Норвегии 13 июня Украина будет представлена в трех дисциплинах. Юлия Левченко и Ярослава Магучих заявлены на пряжки в высоту, Анна Рыжикова пробежит 400 метров с барьерами, а Ольга Саладуха выступит в секторе для тройного прыжка в длину.

Магучих в этом сезоне уже имеет в своем активе победу на этапе Бриллиантовой лиги в Дохе. Левченко в Стокгольме заняла второе место, а Магучих на шведском этапе стала четвертой.

Для Рыжиковой этап в Осло станет третьим в сезоне – в Дохе Анна на 400-метровке с барьерами была 3-й, а в Риме в этой же дисциплине показала 6-й результата.

Саладуха на этапе Бриллиантовой лиги в столице Норвегии откроет летний сезон.