Скачать
Вторник, 11.06.2019
Украина - Люксембург: обзор матча отбора на Евро-2020 (Видео)
Украина - Люксембург: обзор матча отбора на Евро-2020 (Видео)
Надаль стал 12-кратным победителем Ролан Гаррос
Надаль стал 12-кратным победителем Ролан Гаррос
Официально: Паулу Фонсека возглавил Рому
Официально: Паулу Фонсека возглавил Рому
Формула-1: Гран-при Канады завершилось скандалом
Формула-1: Гран-при Канады завершилось скандалом

Левченко и Саладуха выступят на этапе Бриллиантовой лиги в Осло

Левченко и Саладуха выступят на этапе Бриллиантовой лиги в Осло
14:14 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Квартет легкоатлетов из Украины посоревнуется на пятом этапе Бриллиантовой лиги.

В столице Норвегии 13 июня Украина будет представлена в трех дисциплинах. Юлия Левченко и Ярослава Магучих заявлены на пряжки в высоту, Анна Рыжикова пробежит 400 метров с барьерами, а Ольга Саладуха выступит в секторе для тройного прыжка в длину.

Магучих в этом сезоне уже имеет в своем активе победу на этапе Бриллиантовой лиги в Дохе. Левченко в Стокгольме заняла второе место, а Магучих на шведском этапе стала четвертой.

Для Рыжиковой этап в Осло станет третьим в сезоне – в Дохе Анна на 400-метровке с барьерами была 3-й, а в Риме в этой же дисциплине показала 6-й результата.

Беленюк прыгнул с парашютом (Видео)

Саладуха на этапе Бриллиантовой лиги в столице Норвегии откроет летний сезон.

 

 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Легкая атлетика, Ольга Саладуха, Юлия Левченко, Новости легкой атлетики.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина - Люксембург: события матча
02 Украина - Люксембург: обзор матча отбора на Евро-2020 (Видео)
03 Слова тренера сборной Люксембурга после поражения от Украины
04 Украина - Люксембург: слова Шевченко после матча
05 Зинченко подтвердил, что встречается с украинской журналисткой
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь