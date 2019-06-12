Нурмагомедов обратился к Макгрегору

Новости спорта: Хабиб Нурмагомедов отметил, что в их противостоянии с экс-обладателем титула в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором еще не все решено.

Российский чемпион UFC в легком дивизионе Хабиб Нурмагомедов отметил, что в их противостоянии с экс-обладателем титула в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором еще не все решено.

"Мы еще не закончили то, что было 6 октября. Я не скажу, что сейчас начало этого, скорее, примерно такая середина. У нас впереди немало боев.

Мы планируем еще больше писать историю и доказывать, что мы можем достичь определенных успехов", - отметил россиянин на своем YouTube-канал.

Напомним, что 6 октября, Хабиб Нурмагомедов сумел защитить титул чемпиона UFC в легком весе, одолев именитого Конора Макгрегора.